L’associazione “Catanzaro è la mia città” ha consegnato ai piccoli le calze donate da un imprenditore locale. Il presidente Vallone: «Un piccolo gesto per chi vive un momento difficile»

È già arrivata la Befana nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. L’iniziativa, volta a regalare un sorriso ai bambini ricoverati, è dell’associazione “Catanzaro è la mia città” che ha portato in corsia le calze della Befana generosamente donate da un imprenditore locale.

«In questi anni le nostre certezze hanno spesso vacillato, il nostro mondo, le nostre abitudini sono stati messi a dura prova - spiega il presidente dell’associazione Francesco Vallone -, ma in questa oscurità, la gentilezza e l’umanità hanno trovato spazio per generare un momento di gioia. La gioia che abbiamo visto negli occhi dei bambini, ricoverati nel nosocomio cittadino, nel ricevere la calza della Befana, un piccolo gesto per chi vive un momento difficile della propria esistenza». A portare i doni ai piccoli due giovani dell’associazione, Elena Maria Vecchio e Pierpaolo Vallone.