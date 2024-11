La polizia ha istituito una casella di posta elettronica dedicata alle donne vittime di violenza. Inizia-tive a Catanzaro e Lamezia Terme

La Questura di Catanzaro, in occasione della festa della donna 2017, vuole riaffermare di essere vicina ai cittadini, di parlare un linguaggio semplice, di comunicare e ascoltare e di essere contro ogni forma di violenza. Per questo 1'8 marzo sarà presente dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in piazza Prefettura a Catanzaro e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 in Corso Numistrano a Lamezia Terme.

Le donne vittime di violenza dal prossimo 8 marzo avranno a disposizione una casella di posta elettronica dedicata spazioascolto.cz@poliziadistato.it Inoltre, è stato costituito un gruppo di "auto-mutuo aiuto tra donne vittime di violenza" per aiutare ad uscire dall'isolamento e dall'emarginazione del contesto sociale di appartenenza chi ha deciso di denunciare All'interno del gruppo, é presente con il ruolo del facilitatore, un operatore qualificato dell'ufficio minori, che si mette a disposizione e contribuisce a facilitare la comunicazione. Gli incontri avranno una durata di 2 ore mensili e si protrarranno per sei mesi. Alle donne del gruppo verrà proposto di mantenere i contatti anche attraverso il sistema di chat WhatsApp.

Anche per le vittime di bullismo vi sarà a disposizione dall'8 marzo una casella di posta elettronica dedicata: bullismo.cz@poliziadistato.it , alla quale possono scrivere anche docenti e genitori per chiedere aiuto e consigli.

l.c.