La troupe di Sky sta girando una puntata del programma “4 Ristoranti” dedicato al piatto tipico Catanzarese: il morzello

Le troupe di Sky sono proprio in queste ore a Catanzaro per girare una puntata del programma di Alessandro Borghese “4 Ristoranti”. Non è la prima volta che le telecamere degli chef più in voga decidono di raggiungere il capoluogo di Regione per scoprire la ricetta del Morzello, piazzo tipico Catanzarese. Alessandro Borghese è arrivato in Calabria venerdì e questa mattina era in visita ad Isola di Capo Rizzuto (Kr).

l.c.