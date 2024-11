L'avvio della kermesse sull'agro-alimentare fissato per l'8 Marzo

Il Comune di Catanzaro e Coldiretti Calabria presenteranno l’iniziativa dell’Agrimercato di Campagna Amica che prenderà il via domani, Sabato 08 marzo 2014.



Un appuntamento, che partirà in occasione della festa della donna e si svolgerà, in Piazza Prefettura, tutti i sabato dalle 16,00 alle 20,00. È prevista l’esposizione, degustazione e vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari calabresi a kmzero. Un modo significativo che rilancia il valore del rapporto tra produttori e cittadini-consumatori.



L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Catanzaro - Assessorato Attività Produttive. Parteciperanno all’incontro con la stampa: Sergio Abramo sindaco di Catanzaro, Giovanni Merante Assessore Attività Produttive, Pietro Molinaro Presidente Coldiretti Calabria, Roberto Torchia Presidente Coldiretti Cz-KR-VV. Modera: Francesco Manzari direttore Coldiretti Catanzaro.