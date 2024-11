Domani dalle ore 14 alle 17 un’autobotte della Protezione civile sarà in servizio su viale Crotone per garantire il rifornimento di acqua per usi igienici

Per limitare i disagi causati dall’interruzione del servizio idrico in seguito alla perdita evidenziatasi su un tratto di condotta di competenza Sorical, in località Apostolello, nella giornata di domani sabato 1 aprile, dalle ore 14 alle 17, un'autobotte della Protezione Civile regionale, unitamente ai volontari del Gruppo comunale e dell’associazione Geruv e Cisom, sarà in servizio in viale Crotone, nei pressi del supermercato Crai, per garantire il rifornimento di acqua per usi igienici.

L’ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili ha specificato, nella mattinata odierna, che la Sorical è al lavoro per riparare il tratto di condotta interessato dal guasto e che i disagi nell’erogazione dell’acqua dovrebbero protrarsi fino alla mattinata di domani, sabato 1 aprile, nelle zone di Alli, contrada Petricciolo, Barone, Bellino, Giovino, Casciolino e viale Crotone.

l.c.