L’intervento sarà finanziato da Ance Catanzaro. Domani la consegna dell’area di cantiere

"Nei prossimi giorni si procederà alla consegna dell'area di cantiere su cui si realizzerà la ristrutturazione dell'area prospiciente alla fermata degli autobus di via Indipendenza, in Catanzaro, che Ance Catanzaro, anche, nella consapevolezza delle grandi difficoltà finanziare in cui versano gli enti locali, ha voluto donare alla città". Lo comunica l'associazione dei costruttori catanzaresi. "Il consiglio direttivo dell'associazione, infatti, ha deliberato di promuovere questa iniziativa benefica - dichiara il Presidente di Ance Catanzaro, Alessandro Caruso - a favore del territorio. A tal proposito si è deciso di finanziare, nel quadro di recupero urbano, in corso nella città di Catanzaro, la suddetta operazione di riqualificazione, progettata, gratuitamente, dall'ing. Domenico Angotti”.

L'area di intervento, di circa mq 100, posta al margine del centro storico, ricade in un ambito urbano ad elevata densità edilizia. Intorno ad essa convergono e scambiano importanti vie della città quali via Indipendenza, via Mario Greco, via Vercillo, via Milano e piazza Stocco. In questo delicato contesto urbano si è previsto di intervenire rispettando l'attuale assetto viario e conservando la geometria dell'isola pedonale esistente, di cui comunque si prevede il completo rifacimento.

