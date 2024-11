Il commissario straordinario della Fondazione Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, e il presidente dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro Aldo Costa, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato a sviluppare forme di collaborazione nel settore audiovisivo della Regione Calabria anche attraverso percorsi extracurriculari degli studenti mirati ad acquisire esperienze «sul campo». Con questa convenzione, è scritto in una nota, l'Aba di Catanzaro «si impegna a informare e sensibilizzare i propri studenti sull'opportunità di realizzare un percorso pratico formativo on stage presso le produzioni cinematografiche, beneficiare dei contributi a valere sull'avviso pubblico per il sostegno alle produzioni audiovisive in Calabria», oltre a consentire la presenza durante l'apertura dei set per le riprese da effettuare sul territorio regionale. La durata dell'accordo è stata determinata in due anni, fino al 30 aprile 2025, ovviamente prorogabile alla scadenza.

«E' un primo passo - ha affermato Costa - per avviare una proficua collaborazione con Calabria Film Commission diretta da Anton Giulio Grande, che voglio personalmente ringraziare per l'attenzione prestata alla nostra Accademia, che vive un momento particolarmente entusiasmante dopo il difficile periodo della pandemia. Iniziative come questa rafforzano la presenza sul territorio, offrono opportunità di crescita ai nostri studenti, rappresentano per i docenti interessati stimolanti occasioni per mettere a disposizione di istituzioni pubbliche la loro indiscussa professionalità in un settore in forte crescita al quale il presidente Occhiuto ha deciso di dare forte impulso»

Per il presidente Costa «la scuola di regia diretta da Giovanni Carpanzano, che ha dato la spinta decisiva per la stipula del protocollo d'intesa, ma anche la scuola di scenografia e il dipartimento di arti visive saranno i veri protagonisti dell'ennesimo impegno dell'Accademia catanzarese. Il ruolo delle istituzioni culturali resta fondamentale per la crescita sociale ed economica di un territorio complesso come quello calabrese e la continua formazione assume una funzione strategica per consentire ai nostri giovani di competere alla pari con altre realtà che agiscono in contesti più favorevoli». «E' un importante risultato - conclude la nota - raggiunto mentre l'Accademia catanzarese festeggia i 50 anni dalla sua costituzione con una serie di manifestazioni, anche in altre città, che stanno favorendo una migliore conoscenza delle varie attività e dell'offerta formativa del comparto Afam».