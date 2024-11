Polemiche politiche a parte, tutto si può dire tranne che a Catanzaro nel periodo di Natale non ci saranno iniziative. L'amministrazione di sinistra retta dal sindaco Nicola Fiorita ha deciso di sdoppiare l cartelloni: uno sarà realizzato da venerdì 22 dicembre a venerdì 30 dicembre, ricalca il format dello scorso anno "A farla amare inizia tu" ed è affidata al direttore artistico Antonio Pascuzzo, cantautore, musicista e voce che gravita da tempo tra il capoluogo di regione e la Capitale. L'altra serie di eventi a una differente organizzazione, accusata dall'opposizione consiliare di aver ricevuto incarico diretto senza possederne requisiti di comprovata esperienza. Intanto due conferenze stampa e due elenchi di iniziative non sono musicali che renderanno il centro storico un motore di attrazione per tutti. Auspicando i favori del meteo.

“A farla amare”

Il claim dell'intera iniziativa sarà un passaggio dei Neri per caso "Si può amare da morire, ma morire d'amore no!", con la dedica alle vittime di femminicidio. A farla amare comincia tu peraltro è un nome acquisito dal Comune, quindi nuovo patrimonio di Catanzaro.

22 Dicembre dalle 8:00 alle 22:00 su Corso Mazzini musica con gli Ottopiù Marching Band 23 Dicembre alle ore 23:00 in Piazzetta La Russa CiaoRino, la band che ha rispolverato modernità e genio di Rino Gaetano.

26 Dicembre ore 17:00 “Non ti ho mai baciato” con Claudia Olivadese e a seguire alle 22:30 concerto della lanciatissima napoletana Alessandra Tumolillo.

27 Dicembre ore 22:00 Hoodoo Doctors & The Kazoompet Machine

28 Dicembre alle ore 18:00 recital di Ron intervistato dal giornalista Cosimo Damiano Damato dal titolo “Diventerò me stesso”; alle ore 22:30 Lula Pena in concerto, cantante esaltata da Gaetano Veloso, nell'unica data in Italia.

29 Dicembre ore 10.00 in Villa Margherita “I figli e le stelle", la dinamica del controvento con il grande macchinario oscillante che contiene su un braccio i bambini e sull'altro un pianoforte suonato. A cura del Teatro Necessario. In altra zona Le Fiabe de Le ragazze del teatro di Mù Scuola di Teatro “Enzo Corea” e la musica di Ottopiù Marching Band. alle ore 22:00 Alana Sorrent in concerto

30 Dicembre è il giorno di "Nakalaika" con gli interventi di Eman e Pascouche (Antonio Pascuzzo), Claudia Olivadese, Enzo Colacino nei panni di giangurgolo, Ivan Colacino ed il concerto dei Neri per caso.

Triduo di fine anno

Questa serie di iniziative è stata proposta da Controvento, associazione del presidente Francesco Mancuso.

Venerdì 29 dicembre

Street food cittadino con somministrazione di prodotti tipici ed esposizione delle eccellenze del territorio, al fine di valorizzare e promuovere i prodotti tipici dell’area centrale della Calabria. Orario previsto dalle18:00 alle 02:00.

- Dj set. Orario previsto dalle ore 19:00 alle ore 22:00;

- Esibizione dei “Lacrima”. Orario previsto dalle ore 22:00 alle ore 24:00.

Sabato 30 dicembre

- Street food cittadino con somministrazione di prodotti tipici ed esposizione delle eccellenze del territorio, al fine di valorizzare e promuovere i prodotti tipici dell’area centrale della Calabria. Orario previsto dalle ore 18:00 alle ore 02:00.

- Dj set. Orario previsto dalle 19:00 alle 23:00;

- Esibizione di Gioman e Killacat. Orario previsto dalle 23:00 alle 24:00;

- Dj set e musica dagli anni ’80 agli anni 2000, con Kan Dj. Orario previsto dalle ore 24:00 alle ore 3:00.

Domenica 31 dicembre

- Introduzione e presentazione della serata finale dell’evento, con la conduzione di Walter Pizzulli, dj di m2o, con il saluto dei rappresentanti istituzionali. Ancora da stabilire l'orario previsto.

- Dj set. Orario previsto dalle 23:00 sino alle 00:30;

- Spettacolo format anni ’70/’80/’90 con musiche e coreografie. Orario previsto dalle 00:30 alle 2:00;

- Esibizione dell'ospite principale. Orario previsto dalle ore 2:00 alle ore 2:40, protagonista Bresh;

- Esibizione Carlo Napoli (artista poliedrico). Orario previsto dalle 2:40 alle 4:00;

- Dj set disco music anni ’80/’90. Orario previsto dalle 4:00 alle 5:00.