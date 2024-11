La cattedrale del capoluogo, chiusa da tempo e in attesa di restauro, è stata al centro di un recente incontro avuto dall'arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, Claudio Maniago che ha ricevuto in episcopio il provveditore alle Opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, Francesco Sorrentino, in visita a Catanzaro.

A tal riguardo il provveditore ha comunicato all’arcivescovo la decisione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di attenzionare questo edificio, importante per la città di Catanzaro e per l’intera regione, destinando la cifra di nove milioni di euro per la sua ristrutturazione.

Monsignor Maniago ha espresso all’ingegnere Sorrentino la soddisfazione per questa importante decisione, chiedendogli di estendere al signor Ministro e ai suoi più diretti collaboratori la gratitudine di tutta la diocesi.