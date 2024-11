Questa mattina si sono svolte le operazioni di voto per il rinnovo della massima carica accademica

È stata una vittoria quasi scontata quella di Giovambattista De Sarro alla carica di rettore dell’Università Magna Grecia di Catanzaro. Quella che in un primo tempo si era infatti profilata come una corsa a due con la candidatura di Arturo Puja, attuale presidente della Fondazione Magna Grecia, si è alla fine rivelata come una successione senza contraccolpi tra l’ormai ex rettore Aldo Quattrone e il neoeletto Giovambattista De Sarro, avendo Puja ritirato la candidatura. Nella giornata di oggi hanno infatti avuto luogo in ateneo le votazioni per rinnovare la massima carica accademica. Hanno potuto esprimere il voto i dipendenti, i docenti e i rappresentanti degli studenti e le operazioni si sono svolte sino alle 18 di questo pomeriggio.

I risultati delle votazioni

I risultati dei voti espressi dai docenti associati e dagli ordinari sono: 144 voti per Giovambattista De Sarro, 1 scheda bianca e due nulle. I ricercatori e i rappresentanti degli studenti hanno espresso 82 voti a favore di De Sarro, 1 scheda bianca e due nulle. Dal personale il neorettore ha invece ricevuto 93 voti.

Il curriculum vitae

Giovambattista De Sarro, 62 anni originario di Nicastro nel Catanzarese ha conseguito nel 1980 la laurea in Medicina e Chirurgia all'Università di Messina. Dal 1999 è direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacologia dell'Università Magna Graecia di Catanzaro e nel luglio del 2007 è stato eletto preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Luana Costa