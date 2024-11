Durante l’udienza di ieri il sostituto procuratore Graziella Viscomi ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio per tutti i 24 imputati coinvolti nell’inchiesta

“Confidiamo come sempre nell’operato della magistratura affinché questo grosso equivoco venga chiarito ponendo fine a reiterate giostre mediatiche”. E’ quanto dichiarano i consiglieri comunali, Domenico Tallini, e, Carlo Nisticò, esponenti di Forza Italia all’indomani dell’udienza in cui è stato richiesto il rinvio a giudizio per i due imputati nell’ambito dell’inchiesta denominata “Catanzaropoli”.

“I due consiglieri dichiarano che la sola vicenda che li riguarda è riferita alla difesa dei diritti, che gli stessi hanno posto in essere nell’ambito del loro mandato popolare, di un onesto operatore economico altrimenti vessato da chi invece avrebbe dovuto vigilare e garantire, in egual modo e per tutti, procedure e azioni di tutela”.

l.c.

