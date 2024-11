Dopo una notte di ricerche l'uomo è stato ritrovato questa mattina dai soccorritori, in una zona fortemente impervia

I Vigili del fuoco sono stati impegnati nella ricerca di un 58enne disperso dalla sera del 22 settembre. L'uomo, inoltratosi nei boschi nel comune di Celico, non è rientrato a casa per cui è stato attivato il piano provinciale per la ricerca di persone disperse. Sul posto è stata inviata una squadra operativa della sede centrale di Cosenza, il nucleo regionale cinofili e due esperti di topografia applicata al soccorso (Tas) per il coordinamento delle ricerche.

Dopo una notte di ricerche, l'uomo è stato ritrovato intorno alle ore 11 dai soccorritori, in località “Fago del Soldato”, nel comune di Spezzano della Sila. Successivamente al recupero, avvenuto in una zona fortemente impervia, e i controlli sanitari effettuati dal 118, l'uomo ha fatto rientro a casa. Hanno collaborato alle ricerche gli uomini dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato del Soccorso Alpino.