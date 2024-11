Il sindaco Mario Occhiuto: «Ci vuole molto tempo e fatica per produrre un miglioramento complessivo»

Proseguono nel centro storico di Cosenza i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati dall'amministrazione comunale. Dopo piazza dei Valdesi, gli addetti al settore proseguono adesso il ripristino del selciato su lungo Crati. I lavori straordinari, informa una nota di Palazzo dei Bruzi, si sono resi necessari a causa della manutenzione ordinaria praticamente inesistente, registrata negli scorsi mesi durante la guida commissariale dell’Ente, specialmente riguardo alla situazione del manto stradale e delle rotture alle reti idriche.

Anche il sistema di raccolta dei rifiuti, soprattutto in riferimento alle grandi utenze, lo spazzamento e la cura del verde hanno subito un forte arretramento rispetto a come l’esecutivo Occhiuto, fino a febbraio, le aveva lasciate. Medesimo discorso vale per l’andamento delle grandi opere e degli eventi.



«Purtroppo - afferma il sindaco Mario Occhiuto - questa esperienza mi ha fatto capire che ci vuole molto tempo e fatica per produrre un miglioramento complessivo, ma che ne basta poco per distruggere anni di lavoro sulla costruzione di buone pratiche».