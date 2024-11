Il successore di Scopelliti non verrà calato dall’alto. Da Forza Italia al Nuovo Centrodestra, passando per l’Udc, sono diversi i big pronti a scendere in campo e a gettarsi nella corsa a palazzo Alemanno

VIBO VALENTIA - Ciò che fino a qualche mese fa sembra una prerogativa del centrosinistra sta per diventare una necessità per il centrodestra calabrese che per uscire dal tunnel della crisi e ritrovare l’unità persa nelle ultime travagliate settimane potrebbe affidarsi alle primarie. Primarie di coalizione. Per precauzione utilizziamo ancora il condizionale, ma le ultime dichiarazioni rilasciate da più parti e a più livelli indicano la strada da seguire per la scelta del candidato alla presidenza della Giunta regionale. Il successore di Giuseppe Scopelliti a palazzo Alemanni non verrà calato dall’alto . Da Gentile a Tallini, da Alemanno a Gasparri sembrano tutti concordi e nel centrodestra, da Forza Italia al Ncd, da Fratelli d’Italia all’Udc cresce l’ipotesi primarie.

Forza Italia. Diversi gli aspiranti governatori. Tra gli azzurri non nascondono propositi ambiziosi il commissario della provincia di Catanzaro Wanda Ferro, ma anche l’assessore regionale al bilancio Giacomo Mancini. Il terzo incomodo potrebbe essere rappresentato da Jole Santelli, la preferita dell’ex cavaliere Silvio Berlusconi, attuale coordinatrice regionale del partito. Da non trascurare altre due opzioni. La prima porta dritta a Lamezia, la città di Pino Galati, l’altra a Cosenza, quartier generale di Roberto Occhiuto.

Ncd. Meno ampia la rosa di candidati nel Nuovo Centro Destra dove vanno annoverati i nomi della presidente facente funzioni Antonella Stasi e del capogruppo in consiglio regionale Gianpaolo Chiappetta, escluso in extremis dalla corsa alle Europee per fare spazio proprio a Scopelliti che potrebbe piazzare ai blocchi di partenza qualche altro suo fedelissimo.

Udc e Fdi. Ancora da scoprire le carte di Fratelli d’Italia mentre in casa Udc i favoriti sembrerebbero essere l’attuale presidente del consiglio regionale Franco Talarico e l’assessore all’Agricoltura Michele Trematerra. Occhio però agli outsider perché la corsa a palazzo Alemanni è appena iniziata e il percorso da compiere è assai lungo e tortuoso.