Gianni Cuperlo

Dopo che Mario Oliverio - a cui il Pd ha negato la tessera - lo ha strigliato pubblicamente, per non fare una magra figura il candidato alla segreteria ha scritto a Letta, protestando e parlando di «partito chiuso». Caro Cuperlo, per dirla alla Crozza, non è che se ti metti ora il cappello da Napoleone la Corsica tornerà a essere italiana. Pure se aprono il partito, le chiavi non te le danno.