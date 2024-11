Era il rettore della cattedrale. Stamane i funerali officiati dal vescovo mons. Nunzio Galantino.

CASSANO ALLO JONIO (CS) - E' morto ieri don Giuseppe Lombardi. Era il rettore della Cattedrale di Cassano allo Jonio. Ad annunciarlo sono stati nella tarda serata di ieri il Vescovo, mons. Nunzio Galantino, ed il presbiterio della Diocesi di Cassano allo Jonio, insieme alla famiglia.

"La camera ardente - è stato specificato - è stata allestita nella stessa chiesa Cattedrale dove, dalle ore 18, per rendere grazie a Dio del dono del sacerdozio e del suo ministero, il popolo di Dio si è unito nella preghiera". Alle 21 è stata celebrata la veglia comunitaria. Le esequie saranno celebrate dal vescovo, mons. Nunzio Galantino,stamane alle ore 10,30 nella chiesa Cattedrale. Alle 12,30, nella chiesa di San Bernardino, a Morano Calabro, da dove proveniva il sacedote.

'Don Peppino', come tutti lo conoscevano, era nato, infatti, a Morano Calabro 63 anni fa".

Parroco della Chiesa Santa Maria Maddalena di Morano per diversi anni e insegnante all'Istituto alberghiero di Castrovillari, oltre ad essere rettore della chiesa Cattedrale, don Giuseppe Lombardi era penitenziere diocesano e vicario parrocchiale della chiesa San Francesco d'Assisi di Cassano allo Jonio. Era stato ordinato sacerdote nel dicembre del 1977.