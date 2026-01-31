I titolari degli stabilimenti balneari calabresi danneggiati dal passaggio del ciclone Harry potranno ricevere fino a 20mila euro per ricostruirli. La decisione è stata assunta al culmine di due distinti incontri avvenuti tra i rappresentati del Sindacato italiano balneare Calabria, presieduto da Antonio Giannotti, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e la Protezione Civile, rappresentata da Salvatore Rotundo e dal dirigente generale Domenico Costarella. I fondi saranno attinti dal denaro già stanziato dal governo Meloni per la ricostruzione delle regioni colpite.

Il documento

L’ordinanza definirà i requisiti di accesso al contributo, le spese ammissibili e le modalità di presentazione delle domande. Al fine di accelerare i tempi, verrà attivata una piattaforma dedicata per il caricamento delle richieste di contributo, affiancata da un indirizzo e-mail specifico per l’assistenza nella procedura.

Il comunicato di Sib Calabria

A comunicare la notizia è stato il Sindacato italiano balneari, in una nota affidata alla stampa. «A seguito della riunione tenutasi con il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e successivamente tramite gli uffici della Presidenza – si legge nel comunicato -, si è svolto un incontro con la Protezione Civile della Calabria, rappresentata da Salvatore Rotundo e dal dirigente generale Domenico Costarella.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato, oltre al presidente Sib Calabria Antonio Gianotti, anche i rappresentanti Provinciali Sib, sono stati analizzati e verificati gli effettivi danni registrati nei territori colpiti dal ciclone Harry. È stata inoltre approfondita una bozza di ordinanza di imminente approvazione che prevederà un primo intervento di ristoro, fino a un massimo di 20.000 euro, destinato alle aziende operanti sui litorali danneggiati dal ciclone».

Verso la nuova stagione estiva

«Fondamentale, per questo primo intervento – prosegue la nota -, è la celerità dell’azione, richiesta con forza dal presidente Sib Calabria, Antonio Giannotti. Questo sostegno iniziale, erogato dalla Protezione Civile, rappresenta un primo contributo emergenziale per la ricostruzione delle imprese colpite. Si auspica, tuttavia, l’attivazione a breve di un piano di finanziamento strutturale per la ricostruzione e la ripresa delle attività, tenendo conto dell’urgenza legata all’imminente avvio della stagione estiva».

Previsto un nuovo vertice

«È già previsto un nuovo incontro operativo non appena verrà emanata l’ordinanza di riferimento. Nel frattempo, il presidente Sib Calabria, Antonio Giannotti, ha già attivato tutti gli uffici Confcommercio dei territori interessati per garantire comunicazione, supporto e assistenza nella compilazione delle richieste di contributo, rivolgendosi sia alle aziende associate sia a quelle non iscritte.

In una fase di emergenza come questa, è fondamentale che istituzioni e associazioni di categoria collaborino concretamente per sostenere la ripresa economica e sociale dei territori colpiti».