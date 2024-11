La città di Cinquefrondi (RC), alle pendici dell’Aspromonte, festeggia il Natale con un considerevole programma colmo di tantissime attrazioni e sorprese, che ha il via oggi, 8 dicembre, con l'apertura del Villaggio di Natale nel fascinoso centro storico. Gli eventi, sotto la supervisione dell'assessore allo spettacolo Giada Porretta, dureranno fino al 6 gennaio. Tutta la comunità cinquefrondese ha contribuito al conseguimento dell’obiettivo. Tantissimi cittadini hanno lavorato alacremente alla costruzione del Villaggio di Natale, collaborando alle varie creazioni e per adornare le strade.

Tanti hanno donato materiale utilizzabile per le decorazioni. Tutti sono stati parte attiva: adulti, anziani, giovani, bambini. Alcuni commercianti hanno contribuito anche alle spese. A coordinare le attività: i volontari del servizio civile, gli operatori di Viviamo Cinquefrondi, dipendenti comunali, amministratori e associazioni. Ognuno è stato protagonista, associazioni, cittadini, scuole, parrocchie, tutti uniti per il bene della collettività. In sinergia ci si è adoperati per far germogliare il progetto. Ed è un qualcosa di straordinario, una gran soddisfazione per la città guidata dal sindaco Michele Conia. Perché soltanto quando si coopera insieme, in armonia, si raggiungono i migliori risultati.

Il programma

8 dicembre, Centro storico

Ore 19, apertura villaggio di Natale. Zampognari per le vie del paese, artisti di strada, animazione, trampolieri e tanto altro.

9 dicembre, Piazza Castello

Ore 17:30, villaggio di Babbo Natale. Laboratori natalizi, gonfiabili, elfi e tanto altro, a cura associazione Meteore.

10 dicembre, Centro storico

Ore 17:30, il villaggio di Natale. Esibizione scuola di danza A time for dancing. Concerto di Natale Rino e Swing orchestra.

15 dicembre, Mediatica comunale

Ore 18:30, Mostra fotografica "Una questione personale" di Salvatore Colloridi.

16 dicembre, Mediatica comunale

Ore 18:30, Marcello Filocamo Trio, a cura associazione Musica e armonia

17 dicembre, Centro storico

Ore 19, i Babbo Natale in moto club offtrak. Rappresentazione teatrale Antigone dedicata alle vittime della strage di Cutro, a cura della compagnia teatrale La linea sottile.

20 dicembre, Salone casa delle associazioni

Ore 20, cena di beneficenza a cura associazione Lineaverde

24-26 dicembre, Centro storico

Trenino di Natale e animazione

30 dicembre, Chiesa matrice

Ore 18, Concerto per la pace a cura associazione Euterpe.

2 gennaio, Chiesa matrice

Ore 18, Memorial Michele Candido, a cura complesso bandistico L.F.G. Raso

6 gennaio , Centro storico

È arrivata la Befana, a cura associazione Meteore