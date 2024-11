La vittima è un operaio di 51 anni del luogo. Sul posto i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica del tragico incidente

CINQUEFRONDI (RC) - Un operaio di 51 anni è morto mentre stava lavorando in un terreno alla periferia di Cinquefrondi, nel reggino. L'uomo, per cause ancora in corso di accertamenti, è stato travolto da una motozappa con la quale stava lavorando. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed il personale del servizio 118. I militari dell'arma hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.