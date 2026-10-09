Competenze di base, nuovi spazi, intelligenza artificiale e mobilità europea: i finanziamenti sostengono l’offerta formativa di un istituto con circa 1.700 alunni e tredici plessi

Circa 400mila euro per rafforzare gli apprendimenti, contrastare la dispersione scolastica, rinnovare gli ambienti e accompagnare la comunità educativa nella transizione digitale. È il pacchetto di finanziamenti europei, nazionali e regionali ottenuto dall’Istituto Comprensivo “Casopero-Filottete” di Cirò Marina e Crucoli per sette progetti che interessano il biennio scolastico 2025/2026–2026/2027.

Le risorse indicate dall’Istituto ammontano complessivamente a 400.012,20 euro e sostengono un programma che mette insieme inclusione, formazione del personale, innovazione didattica e apertura internazionale.

Guidato dalla dirigente scolastica Graziella Spinali, il Comprensivo accoglie circa 1.700 alunni dai 3 ai 14 anni, distribuiti in tredici plessi tra Cirò Marina e Torretta di Crucoli. Una realtà educativa estesa, chiamata a rispondere ai bisogni di un territorio articolato e a garantire opportunità di apprendimento nei tre ordini di scuola.

Una parte centrale degli investimenti riguarda il consolidamento delle competenze di base. Il progetto “Più competenze… Meno divari”, finanziato nell’ambito di Agenda Sud con 121.785 euro, coinvolge oltre 1.300 alunni delle scuole primarie e secondarie. Le attività, integrate nel Piano triennale dell’offerta formativa, puntano a ridurre i divari territoriali e a prevenire l’abbandono scolastico. Per la secondaria di primo grado sono previsti anche moduli di potenziamento in italiano, matematica, scienze e lingua straniera.

Prosegue nella seconda annualità anche RECAPP CAL, il progetto strategico e sperimentale promosso dalla Regione Calabria, sostenuto da 18.170 euro. L’intervento prevede formazione dei docenti e sperimentazione di metodologie innovative per recuperare e rafforzare gli apprendimenti in italiano e matematica, con particolare attenzione agli studenti in situazione di svantaggio. Il monitoraggio dei risultati consentirà di valutare i progressi nelle competenze e la riduzione dei divari di apprendimento.

Alla riqualificazione degli ambienti sono destinati 110mila euro attraverso “Scuole aperte: nuovi spazi per una didattica innovativa ed inclusiva”. Il finanziamento permetterà di rifunzionalizzare gli spazi e acquistare nuovi arredi, favorendo attività laboratoriali, apprendimento cooperativo e una maggiore partecipazione di studenti e famiglie anche in orario pomeridiano. L’obiettivo è rafforzare il legame tra scuola, famiglie e territorio, rendendo gli ambienti scolastici più accessibili e funzionali alle esigenze della comunità educante.

Un ulteriore ambito di intervento riguarda l’intelligenza artificiale nella scuola. Grazie a un finanziamento PNRR di 49.207,20 euro, il “Casopero-Filottete” si propone come snodo formativo per promuoverne un utilizzo consapevole nei processi di insegnamento, apprendimento, valutazione e organizzazione.

Sono previsti percorsi rivolti a docenti, personale educativo, personale ATA, direttori dei servizi generali e amministrativi e dirigenti scolastici, insieme ad attività laboratoriali per gli studenti, differenziate per ordine di scuola. Al centro della formazione ci saranno l’uso didattico dell’IA, la personalizzazione degli apprendimenti, l’inclusione, la tutela dei dati e lo sviluppo del pensiero critico. Il progetto mantiene come riferimento la centralità della persona e la supervisione umana, con attenzione anche alla qualità delle relazioni educative.

La formazione del personale sarà sostenuta inoltre da “Lifelong Learning for School”, finanziato con 48.480 euro. I percorsi riguarderanno competenze pedagogiche, disciplinari, digitali, metodologiche e relazionali, oltre alla progettazione didattica, alla gestione dei gruppi classe e alla costruzione di ambienti favorevoli all’apprendimento.

Con “Dispositivi Digitali e Libri”, per il quale sono stati ottenuti 31.510 euro, saranno acquistati tablet, computer, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d’uso al personale per esigenze di servizio. Le dotazioni contribuiranno a migliorare gli strumenti di lavoro e a sostenere la progettazione di attività inclusive.

Completa il programma il finanziamento Erasmus+ di 20.860 euro, destinato alla mobilità degli studenti e dello staff educativo. L’Istituto, accreditato nel programma europeo, punta a sviluppare una cittadinanza verde e digitale, rafforzare le competenze linguistiche e promuovere percorsi interdisciplinari che uniscano scienze, tecnologia, arte, musica, teatro e sport. Le esperienze internazionali saranno anche un’occasione per valorizzare il patrimonio naturale e culturale di Cirò Marina e Crucoli.

Il pacchetto di interventi offre così alla comunità scolastica strumenti per affrontare insieme le sfide educative e tecnologiche: dal recupero degli apprendimenti alla qualità degli spazi, dalla preparazione del personale alle opportunità europee. Un investimento che punta a tradurre le risorse ottenute in un’offerta formativa più equa, accessibile e vicina ai bisogni degli alunni e delle famiglie.