Francesca Pia è venuta al mondo nei giorni scorsi ed è in ottime condizioni di salute. La nascita è stata seguita da un’équipe che ha accompagnato la donna durante tutto il percorso: «Esperienza di grande valore umano e professionale»

È venuta al mondo nei giorni scorsi in una struttura ospedaliera della provincia di Salerno Francesca Pia, una bambina nata da una mamma di 59 anni e da un papà di 70. Un caso considerato particolarmente raro per l’età della madre e che ha richiesto un percorso seguito con particolare attenzione dall’équipe del professor Mario Polichetti, che ha accompagnato la donna fino al parto.

La piccola è in ottime condizioni di salute. Al momento della nascita pesava 2,4 chilogrammi; oggi, a distanza di tempo, ha raggiunto i 4,5 chilogrammi e la sua crescita procede regolarmente.

«Siamo di fronte a un caso davvero eccezionale - spiega il professor Polichetti - perché ottenere un concepimento a un'età materna di 59 anni rappresenta un evento estremamente raro. Per noi è motivo di grande soddisfazione aver accompagnato questo percorso fino alla nascita di una bambina che oggi sta bene e cresce regolarmente».

Il ginecologo pone l'accento soprattutto sulle condizioni della neonata e sull'andamento della sua crescita. «La piccola è in ottima salute - aggiunge Polichetti - e questo è naturalmente l'aspetto che ci dà maggiore soddisfazione. Alla nascita pesava 2,4 chilogrammi, mentre oggi è arrivata a 4,5 chilogrammi. La sua crescita sta procedendo molto bene».

Per il medico, il caso rappresenta anche un'esperienza significativa dal punto di vista professionale. «Quando si affrontano percorsi così complessi, ogni passaggio richiede grande attenzione e responsabilità. Vedere oggi questa bambina stare bene è la gratificazione più importante per tutta l'équipe», sottolinea.

A rendere la vicenda ancora più insolita è l'età di entrambi i genitori: 59 anni la madre e 70 il padre. Un dato anagrafico che, secondo Polichetti, colloca la nascita in un contesto del tutto fuori dall'ordinario. «Una mamma di 59 anni e un papà di 70 anni rappresentano un dato anagrafico assolutamente fuori dall'ordinario per una nascita di questo tipo - osserva il medico - ed è per questo che possiamo parlare di un evento veramente raro».

Il percorso viene definito da Polichetti come un'esperienza di «grande valore umano e professionale», tanto da ritenere la vicenda meritevole di attenzione anche oltre i confini nazionali. «Credo che sia una storia che possa essere considerata di grande interesse anche a livello internazionale. Sono rarissimi i casi di concepimento a queste età e poter raccontare oggi la nascita di una bambina che sta bene è motivo di orgoglio», prosegue il ginecologo.

Al centro, però, resta la salute della neonata. «Al di là della straordinarietà del caso, quello che conta davvero è che Francesca Pia sia venuta al mondo e stia bene. Il suo peso è cresciuto in maniera importante e oggi abbiamo una bambina di 4,5 chilogrammi in ottime condizioni», conclude Polichetti.

Per il medico, è proprio questo il risultato più significativo del lavoro svolto dall'équipe: «Per un medico non c'è soddisfazione più grande che vedere il risultato del proprio lavoro trasformarsi nella nascita di una nuova vita. In questo caso, per le caratteristiche del percorso e per l'età dei genitori, possiamo davvero parlare di qualcosa di strabiliante».