Facendo seguito alle numerose istanze pervenute dai cittadini in merito ai minuti che risultano essere insufficienti per la coincidenza fra il treno regionale che collega Crotone a Sibari e il Frecciarossa Sibari-Bolzano, l'assessore ai Trasporti Emma Staine comunica che, in accordo con Trenitalia, da sabato 3 febbraio 2024 il treno regionale 5646 anticiperà la partenza dalla stazione di Crotone alle ore 04:50 con arrivo a Sibari alle ore 06:12, dodici minuti prima dell'orario di partenza del treno Frecciarossa 8509 fissata alle 06:24, sempre da Sibari. Per consentire tale modifica anticiperanno di 5 minuti la partenza anche i treni regionali 5679 e 5663.

«Ascolto con attenzione tutte le sollecitazioni e le richieste che pervengono dai cittadini e – ha dichiarato l'assessore Staine – cerchiamo, ove possibile, soluzioni che possano migliorare il servizio di trasporto. Nello specifico, grazie alla proficua collaborazione con Trenitalia e Rfi, siamo riusciti ad anticipare la partenza del regionale da Crotone che consentirà ai cittadini di raggiungere in anticipo Sibari e avere quindi a disposizione un lasso di tempo ragionevole per la coincidenza con il Frecciarossa mattutino. Sono certa che tutto sia sempre perfettibile e, per tale ragione, mi preme evidenziare che con l’ausilio prezioso dei dirigenti e funzionari del Dipartimento, il sistema dei trasporti e la sua corretta funzionalità, sono costantemente monitorati».

Straface (Fi): «Occhiuto sta investendo molto sui trasporti»

«Finalmente dal 3 febbraio prossimo gli orari dei treni regionali saranno modificati per permettere ai viaggiatori di prendere il treno Frecciarossa dalla stazione di Sibari senza rischiare di perdere la coincidenza, ringrazio l'assessore regionale Emma Staine per aver accolto le mie sollecitazioni ed aver affrontato il problema risolvendolo. Quello dei trasporti è un settore su cui la giunta Occhiuto sta investendo molto ed è importante che ci sia la giusta sinergia fra Regione e gruppo Trenitalia per cercare di mettere in campo quante più azioni possibili per garantire ai cittadini calabresi un sistema di trasporti più efficace e funzionale». Così in una nota l'onorevole Pasqualina Straface (Fi), presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative.