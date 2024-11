In manette un 45enne sorpreso ad irrigare una piantagione di 51 piante di canapa indiana

SAN LUCA (RC) - Dovrà rispondere di coltivazione di sostanze stupefacenti Francesco Giampaolo, allevatore sdi San Luca sorpreso in un terreno ad irrigare una piantagione di 51 esemplari di canapa indiana. Ad effettuare l'arresto i Carabinieri del Gruppo Locri affiancati dai militari dello Squadrone eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia. Durante un volo di perlustrazione, i militari, hanno sorpreso l'uomo in flagranza di reato. Le piante, di un'altezza pari al metro e 90 centimetri erano state coltivate su tre distinti appezzamenti di terreno risultati di proprietà dell'allevatore, a pochi metri dalla sua abitazione. Espletate le formalità di rito, l'uomo è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. (lc)