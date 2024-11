Scoperti a coltivare e ad innaffiare piante in un immobile abbandonato. Blitz della polizia

BOVALINO (RC) - Tre uomini, due fratelli di 27 e 21 anni, e un 32enne, sono stati arrestati dalla polizia a Bovalino ed Ardone, in provincia di Reggio Calabria. Sono accusati di aver trasformato in una serra un vecchio fabbricato in disuso. Nell’immobile gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 345 piante di canapa indiana. Nell’edificio, dotato di un sistema di illuminazione e di un sistmea di irrigazione, la polizia ha trovato attrezzi per coltivare le piante. I due fratelli finiti in manette, uno studente ed un commerciante, sono incensurati. Il 32enne, pure commerciante, è noto alle forze dell’ordine.