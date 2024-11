I carabinieri hanno scoperto una serra artigianale realizzata all'interno di un fabbricato

CROTONE - Due uomini di 25 e 26 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di aver realizzato una serra per coltivare piante di canapa indiana. E' stato un velivolo dell'ottavo nucleo elicotteri di Vibo Valentia ad individuare un fabbricato il cui tetto era stato sostituito da pannelli trasparenti per consentire alla luce del sole di irradiare i locali. I militari sono intervenuti sorprendendo i due uomini intenti a curare ed innaffiare la canapa indiana. Duecento le piante sequestrate. Dopo il fermo per i due il magistrato ha disposto gli arresti domiciliari.