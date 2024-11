Due giorni di incontri per avviare proficui scambi economici promossi dal gruppo LID. Previsti workshop su turismo ed enogastronomia

PIZZO CALABRO (VV) - Una delegazione di operatori turistici ed economici cinesi arriverà domani in Calabria per una due giorni di incontri con i colleghi della regione. Il gruppo, accompagnato dall’orchestra filarmonica della città di Hangzhou, sarà ospite del gruppo imprenditoriale LID guidato dall’ex assessore regionale Francescantonio Stillitani. Domani mattina la delegazione del Paese orientale sarà ricevuta a Palazzo Alemanni dall’assessore regionale alla Internazionalizzazione, Luigi Fedele. Domani pomeriggio e mercoledì mattina la delegazione visiterà alcune strutture turistiche della costa tirrenica ed alcune aziende agroalimentari calabresi. Sempre domani, alle 18, la delegazione visiterà il centro storico di Pizzo. Mercoledì la delegazione si sposterà a Tropea dove alle 21,30 l’orchestra filarmonica di Hangzhou terrà un concerto. “In un momento in cui in Italia la ripresa economica stenta ad arrivare - ha dichiarato Stillitani - bisogna guardare con attenzione ai nuovi mercati che bussano prepotentemente alla porta. In Cina ho trovato un fortissimo interesse per il nostro Paese e – ha sottolineato l’imprenditore - nei numerosi incontri avuti, grazie anche all'eccellente lavoro svolto dall’Istituto per il commercio estero italiano, a Pechino ho avuto la possibilità di impostare rapporti di collaborazione che prevedono l'esportazione di prodotti calabresi per il mercato cinese e l'apertura di un canale per i turisti cinesi che vogliono visitare la Calabria e trascorrervi le vacanze”. (rc)