La Clementina di Calabria Igp con la Cooperativa Morgia, la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp e Distilleria F.lli Caffo, con Vecchio Amaro del Capo e Cinzano, protagonisti insieme ai grandi chef stellati e alle più prestigiose aziende del settore agroalimentare italiano

Un ponte ideale tra Calabria e Sicilia, due terre unite dal Mediterraneo, da una straordinaria tradizione gastronomica e da un patrimonio di eccellenze agroalimentari riconosciuto in tutto il mondo. È questo il filo conduttore della partecipazione calabrese a PalermoSquisita 2026 – La Festa d'Autunno di ItaliaSquisita, in programma lunedì 9 novembre, dalle ore 19:00, nella prestigiosa cornice del Grand Hotel et des Palmes di Palermo.

A promuovere questo incontro tra territori è ADV MAIORA Comunicazione Integrata, che, nell'ambito della partnership con ItaliaSquisita, porta nel capoluogo siciliano tre grandi espressioni del patrimonio produttivo calabrese: la Clementina di Calabria IGP, la Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP e Distilleria F.lli Caffo, storica realtà imprenditoriale calabrese, presente con due marchi di prestigio, Vecchio Amaro del Capo e Cinzano.

Un incontro tra le eccellenze calabresi e i grandi protagonisti dell'alta cucina siciliana, che diventa occasione per valorizzare le produzioni certificate, raccontare le filiere agroalimentari e promuovere nuove connessioni tra produttori, chef, operatori del settore e territori.

Dalla Calabria alla Sicilia: il gusto diventa ambasciatore del territorio

La Clementina di Calabria IGP, con la sua dolcezza, freschezza e aromaticità, rappresenta una delle produzioni agrumicole più identitarie della regione, espressione di un territorio particolarmente vocato alla coltivazione degli agrumi.

Accanto a essa, la Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP, eccellenza riconosciuta e apprezzata per la sua caratteristica dolcezza e versatilità gastronomica, testimonia il valore di una filiera che ha saputo trasformare un prodotto della tradizione in un autentico ambasciatore del Made in Italy agroalimentare.

A completare questo viaggio nel gusto sarà Distilleria F.lli Caffo, azienda simbolo della tradizione liquoristica calabrese, che porterà a Palermo due marchi iconici: Vecchio Amaro del Capo, autentica espressione del patrimonio botanico mediterraneo, e Cinzano, storico marchio della tradizione italiana dell'aperitivo e della miscelazione.

La presenza di Caffo rappresenta un incontro tra tradizione e innovazione, valorizzando la cultura del bere italiano attraverso prodotti capaci di dialogare con il mondo della ristorazione d'eccellenza e della mixology contemporanea.

I grandi chef stellati incontrano le eccellenze del Mediterraneo

PalermoSquisita 2026 riunirà alcuni dei più autorevoli interpreti della ristorazione siciliana, tra chef stellati, maestri pasticceri, pizzaioli, panificatori e bartender, dando vita a un percorso gastronomico d'autore tra creatività, tradizione e innovazione.

Tra i protagonisti della serata figurano

Alberto Ferrara - Taverna Calderai, Palermo • Alessandro Ingiulla - Sapio*, Catania • Angelo Pumilia - La Foresteria Planeta Estate, Menfi (AG) • Carmelo Trentacosti - MEC Restaurant*, Palermo • Dario Pandolfo - Le Calette, Cefalù (PA) • Giovanni Santoro - Shalai*, Linguaglossa (CT) • Giuseppe Calvaruso - Bistrot Terrazze Santamarina, Palermo • Giuseppe Costa - Il Bavaglino*, Terrasini (PA) • Giuseppe & Francesca Corallo - Nangalarruni, Castelbuono (PA) • Giuseppe Giuffrè - Catering Extreme, Trapani • Giuseppe Sole - Grand Hotel et des Palmes, Palermo • Marco Vabres - Bar Vabres, Palermo • Natale Giunta - CitySea, Palermo • Nino Ferreri - Limu*, Bagheria (PA) • Tony Lo Coco - I Pupi*, Bagheria (PA) • Vincenzo Candiano - Locanda Don Serafino*, Ragusa • Vincenzo Sansone - Cortile Pepe, Cefalù (PA)

Pizza & panificati

Carlo Pedalino - Pedalino Bakery ‘Generazione Mugnaia’, Raffadali (AG) • Gioacchino Gargano - Pizzeria Saccharum, Altavilla Milicia (PA)

Pastry & bakery

Antonio Cappadonia - Gelateria Cappadonia, Palermo • Chiara Calò & Fabio Fazzone - Grand Hotel et des Palmes, Palermo • Giovanni Cappello - Pasticceria Cappello, Palermo • Matteo Costa - Pasticceria Costa, Palermo • Nicola & Luca Petta - Extra Bar, Piana degli Albanesi (PA) • Rocco Vultaggio - Bar Vultaggio, Fulgatore (TP)

Cocktail

Carmelo Martino - Caffo Brand Ambassador • Cristina Zappalà - Bellini, Palermo • Ivan Gerasi - Sartoria, Palermo • Montasar Mhalla - I Corrieri, Palermo • Pietro Randazzo - Grand Hotel et des Palmes, Palermo

In questo prestigioso contesto, le eccellenze calabresi avranno l'opportunità di incontrare il mondo dell'alta ristorazione, rafforzando il dialogo tra produzioni di qualità e cultura gastronomica contemporanea.

La partecipazione di Distilleria F.lli Caffo, con Vecchio Amaro del Capo e Cinzano, contribuirà inoltre a valorizzare la cultura dell'aperitivo, della tradizione liquoristica e della mixology, grazie anche alla presenza di Carmelo Martino, Brand Ambassador Caffo, tra i protagonisti della serata.

Una rete di grandi partner per celebrare il Made in Italy

A rendere ancora più prestigiosa PalermoSquisita 2026 sarà la partecipazione di un'importante rete di aziende, consorzi, produttori e realtà imprenditoriali che rappresentano l'eccellenza italiana nei settori dell'agroalimentare, dell'ospitalità, delle attrezzature professionali e della comunicazione.

Accanto alle eccellenze calabresi, saranno presenti Urbani Tartufi, Riserva San Massimo, Mulino Caputo, Premiati Oleifici Barbera, Martellato, Carpigiani Group, Cooperativa Agricola Morgia, Acqua Orsini, Bellaville Solutions, Broggi 1818, Niva Pack, Thalass, Alessi, Giuseppe Di Maria S.p.A., Birrificio Angelo Moretti, Camuti – Soluzioni per la Ristorazione, Abiomed, Camera di Commercio di Palermo Enna; Giacalone Meet; Nivapack; Vivai Flora e Strada del Vino e dei Sapori sul Percorso della Targa Florio.

Una partecipazione corale che testimonia la capacità di PalermoSquisita di mettere in relazione grandi marchi nazionali, produzioni territoriali, imprese innovative e professionisti dell'alta cucina.

Un sistema di eccellenze che, attraverso il linguaggio universale del gusto, contribuisce a rafforzare il dialogo tra Calabria e Sicilia e a promuovere il patrimonio enogastronomico del Mezzogiorno.

ADV MAIORA: la comunicazione come strumento di valorizzazione dei territori

La partecipazione delle eccellenze calabresi a PalermoSquisita si inserisce nella visione strategica di ADV MAIORA Comunicazione Integrata, impegnata nella promozione delle filiere agroalimentari, nella valorizzazione delle produzioni certificate e nella costruzione di relazioni tra imprese, istituzioni e protagonisti del mondo enogastronomico.

«Portare la Calabria a PalermoSquisita significa costruire un ponte concreto tra due territori straordinari, che condividono storia, cultura, tradizioni e una profonda vocazione enogastronomica», dichiara Daniele Cipollina, Direttore Ceo di ADV MAIORA.

«La Clementina di Calabria IGP, la Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP e Distilleria F.lli Caffo, con Vecchio Amaro del Capo e Cinzano, rappresentano un patrimonio di qualità, tradizione e capacità imprenditoriale. Il confronto con i grandi chef stellati e con i protagonisti dell'alta cucina costituisce un'importante opportunità per promuovere il valore delle nostre produzioni, rafforzare la conoscenza dei territori e creare nuove occasioni di collaborazione. La presenza di così tante importanti aziende e realtà produttive dimostra quanto sia fondamentale costruire sinergie e mettere in rete le eccellenze del nostro Paese. Crediamo in una comunicazione che non si limiti a raccontare i prodotti, ma sappia costruire relazioni, generare opportunità e trasformare il patrimonio enogastronomico in un autentico motore di sviluppo».

Un grande evento che unisce eccellenza e solidarietà

PalermoSquisita 2026 non sarà soltanto una celebrazione dell'alta cucina italiana, ma anche un'importante occasione di solidarietà.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto, attraverso le donazioni dirette dei partecipanti, al Centro antiviolenza Le Onde ETS, realtà impegnata dal 1992 nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere e nel sostegno alle donne e ai loro figli.

Un valore sociale che arricchisce ulteriormente il significato dell'iniziativa, dimostrando come la cultura gastronomica possa diventare anche strumento di partecipazione, responsabilità e impegno collettivo.

Con PalermoSquisita 2026, ADV MAIORA conferma il proprio impegno nel mettere in relazione territori, imprese e grandi protagonisti della gastronomia italiana, trasformando l'incontro tra Calabria e Sicilia in un racconto condiviso di eccellenza, identità e futuro.