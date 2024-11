L'editore del network LaC Domenico Maduli, a proposito della sua ultima creatura, ha affermato: «Con LaC OnAirport mettiamo in contatto la Calabria, quella luminosa e che vuole cambiare, con il mondo intero».

A mio modesto avviso, ha anche un altro importante significato, che è quello di fornire un servizio ai viaggiatori, ai turisti e agli operatori turistici calabresi. Un servizio che significa ascoltare chi arriva in Calabria con le sue aspettative, un servizio per chi riparte, per capire se tutto è andato come doveva.

Questo nuovo e inedito laboratorio radiofonico e televisivo deve stabilire, e così farà, un diretto contatto con il pubblico, con l’ambizione di essere il primo approdo, e poi anche l'ultimo. Un punto di riferimento, un contatto diretto. Sarà la voce delle esigenze di arriva all’aeroporto internazionale di Lamezia. Voce che dovrà arrivare alle istituzioni e alle imprese che operano sul territorio.

L’operazione è unica nel suo genere, anche perché da quella postazione si darà vita a continui collegamenti con i riferimenti calabresi nel mondo. Sarà molto interessante sentire e vedere chi vive a New York che racconta il duello Biden-Trump senza filtri, raccogliendo gli umori degli americani; si terrà un filo diretto con Londra, Parigi, Olanda, Medio Oriente, Asia e Nord Africa, ma anche Milano e altre città europee. Da queste postazioni si potrà seguire cosa succede nel mondo, proprio ora che il mondo va in ebollizione.

LaC OnAirport sarà necessariamente innovativa, diversa, aperta e offrirà contenuti inediti. Sarà un modo nuovo di fare informazione e intrattenimento, fornendo quotidianamente contenuti che andranno in onda su tutti i canali del network.

«È un’operazione che garantisce e dà un senso alla libertà dell’informazione che noi intendiamo assicurare alla Calabria», ha detto ancora l’editore Maduli. E questo significa che ogni cittadino che transita e vive l’aeroporto, e si deve sentire protagonista, deve poter dire quello che vuole e quello che pensa, potrà reclamare, suggerire e proporre. Dovrà sentirsi ascoltato nelle sue esigenze, per quello che va e per quanto non va.

Presto partirà una suite internazionale che si collegherà con i vari hub nel mondo, con l’obiettivo di collegare la Calabria con le vetrine internazionali di quei calabresi che hanno realizzato importanti posizioni professionali nel mondo.

Ecco, questo si chiama servizio pubblico, nel senso di servizio al pubblico, per il pubblico. In ogni momento della giornata.

Non a caso lo studio è situato nel cuore dell’aeroporto, ben visibile a tutti, senza alcuna barriera. Quindi: disponibile veramente a tutti.

È una bella sfida, della quale dovremo sentirci tutti protagonisti.