Siamo in diretta dalla sala stampa Lucio Dalla di Sanremo per seguire la conferenza stampa di Brunori Sas, uno degli artisti più apprezzati di questa edizione del Festival. Il cantautore calabrese ha conquistato pubblico e critica con il suo brano L'Albero delle Noci, entrato nella cinquina dei vincitori dopo la prima serata. Brunori, noto per la sua scrittura poetica e lo stile intimo e riflessivo, è accreditato di un ottimo risultato finale e, a sentire le voci in sala stampa, è impegnato in una sfida testa a testa con Simone Cristicchi per la vittoria del prestigioso premio della Critica.

Durante questa conferenza, avremo l’opportunità di ascoltare il racconto di Brunori sulla genesi del brano, le emozioni vissute sul palco dell’Ariston e la sua visione personale di questa avventura sanremese. Un’occasione per conoscere più da vicino uno degli interpreti che sta segnando maggiormente questa edizione del Festival. Restate con noi per seguire in diretta ogni dettaglio, tra curiosità, retroscena e risposte a caldo dell’artista.