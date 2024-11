L'iniziativa, ospitata nella Cattedrale, rientra nell'ambito della campagna di Save the Children

Nella settimana della mobilitazione nazionale per il contrasto alla povertà educativa in Italia, il Piccolo Coro del Teatro Rendano di Cosenza e la scuola propedeutica Allievi Cantori, aderiscono alla campagna “Illuminiamo il futuro” di Save the Children con una esibizione di beneficenza nella Cattedrale nell’ambito del progetto “Un coro per i bambini”.

Il simbolo del progetto è una bambolina in pannolenci, una piccola bomboniera messa in vendita per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di generi alimentari per le famiglie più bisognose del centro storico. Il Piccolo Coro del Teatro Rendano è diretto dal maestro Maria Carmela Ranieri ed accompagnato al pianoforte dal maestro Roberto Boschelli. L’idea di formare un coro di voci bianche si è sviluppata in sintonia con i progetti culturali del Teatro di tradizione cosentino, anche per valorizzare il potenziale talento dei piccoli artisti del territorio.

In particolare, la scuola propedeutica Allievi Cantori educa i ragazzi ai linguaggi della musica e si pone come obiettivo quello di formare i cantanti affinché possano prendere parte alle produzioni liriche, teatrali ed ai concerti in programmazione al Rendano dove hanno già partecipato ad opere di qualità come la Tosca e i Pagliacci. All’iniziativa sono intervenuti Carla Sorgiovanni, referente territoriale Calabria Save the Children e il direttore artistico della stagione lirica del teatro Rendano, Lorenzo Parisi. Infine don Luca Perri, parroco rettore del Duomo, ha rivolto un pensiero ai bimbi siriani uccisi nei giorni scorsi con il gas e l’augurio che i bambini, portatori naturali di luce, rischiarino i cuori e le azioni degli adulti.

Salvatore Bruno