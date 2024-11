Si tratta di provvedimenti rivolti principalmente alle donne costrette spesso a fuoriuscire dal mondo lavorativo con la nascita dei figli

L’Amministrazione comunale di Cosenza ha pubblicato due avvisi per consentire la conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze familiari. Due provvedimenti rivolti alle donne, spesso costrette a fuoriuscire dal mercato del lavoro con la nascita dei figli. Tra gli strumenti a tutela del diritto al lavoro delle donne-mamme c'è il voucher, erogato dalla Regione ai Comuni, a seguito dell'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità. Il primo avviso pubblico è dunque indirizzato alle donne interessate all'ottenimento del voucher, cioè buoni servizio da utilizzare per conciliare gli impegni lavorativi con quelli di vita familiare.

L'Avviso che parte da Palazzo dei Bruzi interessa le donne residenti in uno dei Comuni che ricadono nel Distretto socio assistenziale n. 1 del quale Cosenza è comune capofila. Altri requisiti: un reddito ISEE non superiore a € 10.000, età dei figli non superiore ai 10 anni (o 18 anni in caso di invalidità accertata di almeno il 74%). Il termine ultimo per la presentazione della domanda - che insieme all'Avviso si può scaricare dalla home page del sito istituzionale nella sezione Bandi di gara in scadenza e Avvisi – è fissata alle ore 18 del 31 ottobre 2016.

Contestualmente l'Amministrazione comunale pubblica l'Avviso finalizzato alla formazione di un elenco di operatori al quale, i beneficiari dei voucher, potranno accedere in base alle specifiche esigenze. In questo caso, i requisiti si individuano nell'esperienza almeno triennale, nell'autorizzazione al funzionamento e/o all'accreditamento per lo specifico servizio che si intende offrire, la presenza di personale qualificato ed il possesso di spazi e attrezzature adeguate. Anche in questo caso la scadenza è fissata alle ore 18 del 31 ottobre 2016, così come avviso e relativa domanda sono scaricabili dalla home page del portale istituzionale.