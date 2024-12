Dieci in tutto il Sud Italia quelle riqualificate grazie ai circa 50 milioni di euro finanziati dal Pnrr: gli interventi hanno interessato sia gli spazi interni sia quelli esterni

Dieci stazioni ferroviarie al Sud riqualificate grazie agli interventi di Rfi (Gruppo Fs Italiane) previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Si sono conclusi, nel rispetto dei tempi, i lavori di ammodernamento delle prime dieci stazioni ferroviarie nel Mezzogiorno. I lavori, finanziati con circa 50 milioni di euro, hanno riguardato la riqualificazione e il miglioramento dell'accessibilità delle stazioni, con l'obiettivo di incrementare la qualità dei servizi e il comfort per i viaggiatori, in linea con le normative e i regolamenti europei in materia.

Due le stazioni calabresi: Scalea - Santa Domenica Talao e Vibo Valentia - Pizzo. Le altre interessate dagli interventi sono: Abruzzo, Vasto San Salvo; Campania, Falciano-Mondragone-Carinola; Campania, Sapri; Puglia, Giovinazzo; Puglia, San Severo; Sardegna, Macomer; Sardegna, Oristano; Sicilia, Milazzo.

«Gli interventi – fa sapere Rfi – hanno interessato sia gli spazi interni sia quelli esterni delle stazioni, migliorando l'accessibilità per i viaggiatori, la qualità dei servizi offerti, il comfort e la sicurezza delle aree pubbliche. In totale, sono stati coinvolti 20 Raggruppamenti temporanei di imprese per l'esecuzione dei lavori».

I lavori proseguono ora sulle restanti 20 stazioni e sugli otto hub ferroviari del Sud Italia (Villa San Giovanni, Messina Centrale-Messina Marittima, Benevento, Caserta, Bari, Taranto, Lecce e le stazioni della Linea 2 della metropolitana di Napoli), con completamento previsto entro il 2026. «Questi interventi – si legge nella nota di Rfi – sono parte integrante del piano del Gruppo Fs Italiane per migliorare l'accessibilità, modernizzare le infrastrutture ferroviarie e contribuire allo sviluppo sostenibile del Paese».