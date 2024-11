Sotto esame, da oggi fine alla fine di maggio prossimo, 165 mila candidati ad aspiranti docenti. 2.360 gli insegnanti che saranno assunti in Calabria. Attesi ancora gli esiti di migliaia di ricorsi

Tra malumori e polemiche, al via oggi le prove scritte del maxi concorso docenti, bollato dai molti come “Concorso Fuorilegge” o “Concorso Truffa”. In ballo ancora l’esito di migliaia di ricorsi ma l’eventule buon fine di quest’ultimi è atteso da fine maggio. E sulle eventuali prove suppletive, su cui tutti sperano in caso di accoglimento, sarà tutto da vedere e da discutere, ma sembrerebbe che il MIUR abbia già dato un segnale di preavviso agli Usr invitandoli a tenersi pronti per un eventuale arrivo massiccio di candidati di tutte le classi di concorso che potrebbero essere beneficiari del provvedimento cautelare.

Un concorso nato male? – La maxi selezione tanto attesa quanto ‘maledetta’ è stata mal digerita dagli stessi docenti ammessi e abilitati che hanno chiesto e continuano a chiedere a gran voce l’ingresso nelle Gae, nelle Graduatorie ad esaurimento, e impugnata da sindacati e avvocati per lo sbarramento ai laureati, ai dottori di ricerca, ai docenti itp, senza il possesso di abilitazione.

Ad essere esclusi dunque sono stati anche tutti quei docenti che nonostante insegnino da molti anni non hanno mai preso un’abilitazione insieme ai giovani laureati.



E poi ci sarebbero ancora altre presunte irregolarità: corre voce sui social (ma la notizia è tutta da verificare) che stamani in alcune sedi sarebbero state allertate le forze dell'Ordine per la mancanza si commissione, griglie di valutazione e verbali.

Il concorso in sintesi - I posti in palio sono 63.712 e sono riservati ai precari in possesso di abilitazione. I partecipanti che rispondono ai requisiti del bando oltre 165mila. In Calabria complessivamente saranno 2.360 i docenti assunti, di questi 131 al sostegno.

Le prove scritte si svolgeranno al computer, avranno una durata di 150 minuti e constano di 8 quesiti, 6 "a risposta aperta" ad indirizzo metodologico-didattico-legislativo e 2 quesiti "a risposta chiusa" di lingua straniera, scelta dai candidati, con inglese obbligatorio per la scuola primaria. Il totale del punteggio attributo è 40 punti. Alla prova orale della durata massima di 45 minuti (35' di lezione simulata + 10' di colloquio) sono assegnati altri 40 punti max; ai titoli max 20 punti.