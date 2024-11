Attimi di terrore ieri sera nel reggino. L’incendio di alcune sterpaglie, appiccato sulla statale 106, ha rischiato di estendersi alle abitazioni vicine. Pronto intervento della polizia che ha messo in salvo tre famiglie

CONDOFURI (REGGIO CALABRIA) – Il tempestivo i ntervento della Polizia ha scongiurato il peggio per tre famiglie soccorse dagli agenti e messe al sicuro dall'incendio che minacciava le abitazioni. E' accaduto a Condofuri, nel Reggino, dove personale della Polizia del locale Commissariato e' intervenuto lungo la strada statale 106 jonica, per un incendio di sterpaglie che si stava diffondendo velocemente dalla collina verso alcune abitazioni vicine alla strada. I poliziotti, nell'attesa che arrivassero i vigili del fuoco, si sono adoperati per evacuare e mettere in sicurezza le tre famiglie, tra i cui componenti vi erano alcuni anziani. L'intervento degli agenti del Commissariato, che con mezzi di fortuna hanno domato le fiamme fino all'arrivo risolutivo dei pompieri, ha scongiurato danni alle persone e conseguenze per le abitazioni.