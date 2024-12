Arriva in Calabria il 21° treno della flotta del Regionale, Trenitalia (Gruppo FS). Il settimo treno ibrido “Blues” è stato consegnato oggi alla stazione di Sibari. Questo nuovo convoglio, parte di un ampio piano di investimenti da 308 milioni di euro, si aggiunge ai 14 treni elettrici monopiano già in servizio sulle linee calabresi, segnando un ulteriore passo verso l’ammodernamento della mobilità regionale.

Presenti alla cerimonia di consegna Gianluca Gallo, assessore ai Trasporti della Regione Calabria, Francesco Lucianò, responsabile della Segreteria tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e Francesco Berardi, direttore regionale Calabria di Trenitalia.

Il nuovo treno rappresenta un simbolo di innovazione e sostenibilità, progettato per rispondere alle esigenze di pendolari e turisti.

Tecnologia innovativa per un trasporto sostenibile

Progettato da Hitachi Rail, il treno ibrido può viaggiare in tre modalità: diesel per le linee non elettrificate, elettrico per quelle sotto catenaria e a batteria per il primo e l’ultimo miglio, riducendo emissioni e rumore. Questo approccio consente una diminuzione del 50% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 rispetto ai convogli diesel tradizionali.

«Questo investimento rappresenta una rivoluzione per il trasporto pubblico locale su rotaia», ha dichiarato Gianluca Gallo. «I nuovi treni sostituiranno progressivamente le storiche Littorine, migliorando il comfort e la sostenibilità dei viaggi». Il treno offre circa 300 posti a sedere e 12 postazioni per biciclette, oltre a un innovativo sistema di climatizzazione che ottimizza i consumi in base al numero di passeggeri. Ogni posto è dotato di prese usb e alimentazione per dispositivi elettronici.

Francesco Berardi, direttore regionale Trenitalia Calabria, ha sottolineato: «I treni di nuova generazione non solo riducono l’impatto ambientale, ma offrono anche un’esperienza di viaggio migliore grazie a tecnologie avanzate e una maggiore accessibilità».

Un piano strategico per il futuro

La consegna di questo treno fa parte di un programma più ampio che prevede l’acquisto di 27 nuovi convogli, di cui 14 elettrici già operativi e 13 ibridi, sette dei quali già in servizio. Ulteriori investimenti per 121 milioni di euro permetteranno l’acquisto di altri 10 treni entro il 2028.

Tra i progetti correlati, l’elettrificazione della tratta Sibari-Crotone rappresenta un passo fondamentale per migliorare l’efficienza della rete ferroviaria regionale. «I lavori in corso consentiranno di sfruttare al massimo le potenzialità dei nuovi treni, riducendo i tempi di percorrenza e incrementando la sostenibilità del sistema», ha spiegato Gallo. Con l’arrivo di questi treni e gli interventi infrastrutturali in atto, la Calabria si avvia verso una nuova era per il trasporto pubblico locale, con benefici significativi per cittadini e territori. «Questi investimenti sono un segnale forte del nostro impegno per un sistema ferroviario moderno ed efficiente», ha concluso Berardi.