Un isolato contestatore segnala al titolare del Viminale le difficoltà in cui si dibattono i precari della scuola

Nel momento in cui il ministro Minniti ha preso la parola nell’Aula Magna dell’Università della Calabria, un contestatore, il professor Giuseppe Bornino, precario della scuola pubblica italiana, insegnante di filosofia e storia, ha chiesto al Ministro di fornire risposte in merito alla grave situazione occupazionale in cui versano i precari dell’istruzione in Calabria, mostrando al ministro uno dei volantini già diffusi nelle ultime ore, in aperta contestazione dei due decreti limitanti, a giudizio dei manifestanti, la sicurezza.

«Ci tengo a dire che questo documento è stato scritto da precari e ricercatori in difficoltà e che non condividono le scelte adottate dal titolare del Viminale». L’uomo è stato accompagnato fuori dalle forze dell’ordine.