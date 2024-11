I reati contestati vanno dallo smaltimento illecito di materiale inquinante al noleggio di mezzi senza autorizzazione

VIBO VALENTIA - La Polizia stradale di Vibo Valentia ha denunciato due cittadini romeni residenti a Cosenza. I due sono stati fermati, sull’A3 Salerno Reggio, all’altezza dello svincolo di Mileto. All’interno del furgone sul quale viaggiavano, la pattuglia della polstrada ha rinvenuto quattro quintali di materiale ferroso (nella foto) trasportato senza nessuna cautela o autorizzazione allo smaltimento e in più tre asce ed un asta metallica atta allo scasso. I due sono stati pertanto denunciati per illecito smaltimento di rifiuti speciali e possesso di armi improprie. Sempre nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, la Squadra di polizia giudiziaria ha denunciato un pregiudicato campano per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte dalla questura di Napoli di non allontanarsi dal comune di residenza. Un’altra denuncia è scattata nei confronti di un cittadino belga di 56 anni. L’uomo dopo avere fatto rifornimento all’area di Servizio autostradale di Pizzo si è rifiutato di pagare. La polizia stradale intervenuta lo ha denunciato per insolvenza fraudolenta. Infine sono state controllate alcune aziende del territorio. Le ispezioni hanno portato al deferimento all’autorità giudiziaria del titolare di una ditta di noleggio autovetture di Tropea, per assenza delle prescrizioni autorizzative. (ci)