Intensificati i controlli su strade e autostrade; stretta sulle località costiere

VIBO VALENTIA - Ben 258 conducenti di autovetture controllati, 4 automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza, 7 patenti ritirate e la decurtazione di 126 punti sui documenti di guida. E' il bilancio di un'attivita' conclusasi oggi ed effettuata dalla polizia stradale di Vibo Valentia, diretta dal comandante Pasquale Ciocca, con l'ausilio di 10 pattuglie che hanno intensificato negli ultimi giorni i servizi di controllo sulle arterie che conducono a Tropea. In contemporanea, sempre a Tropea, in piazza Vittorio Veneto, e' terminata la campagna informativa della polizia stradale, in collaborazione con la Fondazione Ania ed il Comune, tesa a prevenire gli incidenti stradali. I protagonisti sono stati i giovani villeggianti di Tropea ai quali sono stati proposti instant quiz, gadget ed e' stato consentito loro l'uso di alcoltest monouso per la verifica delle condizioni fisiche alla guida.