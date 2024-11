L’edizione 2023 vedrà coinvolti 1800 studenti, provenienti da tutta Italia, chiamati a rappresentare i convitti di ogni regione che si sfideranno in diverse discipline sportive

Sarà presentata domani, alle 11, nella sala conferenze della Cittadella regionale, la XV edizione delle Convittiadi, ospitate per la prima volta in una regione del Sud, nella settimana dal 30 aprile al 7 maggio. Finanziata dalla Regione Calabria – settore Istruzione - e fortemente sostenuta dal Consiglio regionale, l’edizione 2023 delle Convittiadi vedrà coinvolti 1800 studenti, provenienti da tutta Italia, chiamati a rappresentare i convitti di ogni regione sfidandosi tra di loro in diverse discipline sportive.

A presentare i dettagli dell’evento in conferenza stampa saranno: Roberto Occhiuto, presidente della Giunta regionale, Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale, Giusi Princi, vicepresidente della Giunta regionale, Enrico Ricci, prefetto di Catanzaro, Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro, Antonella Iunti, direttore generale dell’Usr, Cinzia Scozzafava, dirigente scolastico dell’Istituto capofila, Convitto “Galluppi” di Catanzaro; in collegamento da remoto interverrà anche Anna Maria Zilli, presidente di Anies – associazione nazionale istituti educativi statali.