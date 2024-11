Si è concluso nel migliore dei modi il cartellone "Aprile, tra liturgia e tradizione", un intero mese dedicato ad eventi - tra fede, musica manifestazioni per i bambini, culto e festa - con il successo, in termini, presenze, organizzazione e soddisfazione, della trentaduesima edizione dell'iniziativa "Corri e Cammina per la Pace". Oltre 800 iscritti, 1200 i kit distribuiti alla partenza (una dotazione composta da maglietta, borraccia riutilizzabile, capellino e zainetto).

Famiglie, scuole, giovani e tante persone felici di passare una giornata tra sport e bellezze naturali. Il tutto nonostante la giornata plumbea e grigia. Una manifestazione che dallo scorso anno, per volontà del sindaco, Flavio Stasi, dopo anni di fermo ha ripreso vita e vigore. Una passeggiata ludico sportiva, di oltre cinque chilometri, con punti ristoro e alla fine, oltra al kit, in ricordo della giornata, è stata donata una medaglia a tutti i partecipanti. La manifestazione è stata organizzata con il sostegno delle Proloco.

«Una mattinata - ha dichiarato il sindaco Stasi - davvero speciale. Tutti vincitori, centinaia e centinaia, nonostante il cielo grigio. La 'Corri e Cammina per la Pace', dopo la ripresa dell'anno scorso, è tornata ad essere una bella tradizione della nostra città. Tanti bambini e tante famiglie senza età da tutto il territorio. Una passeggiata per lo sport e per la pace. Alla fine, medaglie per tutti e rientro a casa con maglia, cappellino ricordo e borraccia da poter riutilizzare, senza spreco di plastica. Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato nell'organizzazione».