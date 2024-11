Il comitato "Giù le mani dal porto" esprime profonda delusione per la visita del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, avvenuta oggi pomeriggio a Corigliano Rossano, svoltasi nel più assoluto silenzio e senza alcun coinvolgimento della cittadinanza. La visita di Occhiuto, avvenuta intorno alle 14, si è svolta in sordina, senza alcun preavviso o comunicazione ufficiale.

Il presidente si è recato presso il porto di Corigliano e l'adiacente borgo marinaro di Schiavonea, incontrando una piccola rappresentanza di pescatori, senza coinvolgere il comitato "Giù le mani dal porto", che da mesi si batte per contrastare l'insediamento di un cantiere industriale nel porto stesso.

Il comitato evidenzia come la loro richiesta di un incontro con il presidente Occhiuto, inviata tramite lettera aperta oltre un mese fa, sia stata completamente ignorata. Tale richiesta mirava ad esporre le forti perplessità sul progetto di concessione del porto alla Baker Hughes-Nuova Pignone per ben 30 anni, una durata che contrasta nettamente con i 15 anni concessi al cantiere navale esistente.

Il comitato sottolinea anche la mancanza di trasparenza e correttezza istituzionale da parte del presidente Occhiuto, che ha scelto di visitare la città in modo anonimo, senza alcun riguardo per la cittadinanza, le associazioni e il coordinamento nato proprio per tutelare il porto di Corigliano da scelte scellerate.

Il comitato ribadisce la sua ferma determinazione nel portare avanti la sua battaglia per la salvaguardia del porto, sottolineando come l'atteggiamento del presidente Occhiuto non scalfirà in alcun modo la loro tenacia. Infine, invita la cittadinanza a prendere atto di quanto accaduto e a unirsi alla loro lotta per la difesa del porto, un bene prezioso per il futuro di Corigliano Rossano.