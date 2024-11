Questa mattina si è tenuto un importante vertice nella sede comunale di Corigliano, alla presenza di un commissario del Ministero degli Interni, per discutere l’uso e la gestione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) in relazione alle problematiche di sicurezza e all’accoglienza degli stranieri.

All’incontro hanno partecipato il sindaco Flavio Stasi, il vice sindaco Giovanni Pistoia, l’assessore ai servizi sociali Marinella Grillo, insieme ai rappresentanti dei Carabinieri e della Polizia Municipale. Un tema centrale della discussione è stato l’uso dei fondi previsti dal pnrr per migliorare la sicurezza cittadina e favorire l’integrazione dei migranti. È stata avanzata la proposta di riqualificare una struttura dismessa, l’ex mattatoio di Corigliano, ubicato in contrada Chiubbica, per destinarla a centro di accoglienza per emigranti. La proposta ha sollevato dibattiti sull’opportunità di utilizzare l’immobile per tale scopo, ma ha anche offerto l’occasione di pianificare interventi coordinati tra amministrazione locale e forze dell’ordine per rafforzare la sicurezza nelle aree interessate.

L’uso dei fondi del pnrr per questi progetti, insieme alla gestione dell’emergenza migratoria, rappresenta un passaggio cruciale per il Comune, che si prepara ad affrontare le sfide legate all’integrazione sociale e alla tutela della sicurezza cittadina.