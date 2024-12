Una festa che unisce fede e dedizione al servizio. A presiedere la cerimonia liturgica, monsignor Aloise il quale ha evidenziato come la fede rappresenti una «marcia in più» per affrontare i momenti di pericolo

Celebrata anche al distaccamento dei vigili del fuoco di Corigliano Rossano la festa di Santa Barbara, patrona del Corpo. La giornata, particolarmente significativa, ha visto la partecipazione di autorità civili, religiose e militari, tra cui il sindaco Flavio Stasi e Monsignor Maurizio Aloise, Arcivescovo della Diocesi di Rossano-Cariati. A fare gli onori di casa è stato Eugenio Morelli, capo del distaccamento. Monsignor Aloise ha presieduto la celebrazione religiosa, sottolineando l'importanza della figura di Santa Barbara per i Vigili del fuoco: «Santa Barbara è simbolo di fede vissuta con eroismo, proprio come i nostri Vigili, che mettono la propria vita al servizio degli altri». Ha inoltre evidenziato come la fede rappresenti una “marcia in più” per affrontare i momenti di pericolo e il sacrificio richiesto dal loro operato quotidiano.

Un anno di intenso lavoro

Durante la cerimonia, è stato tracciato un bilancio dell’attività operativa del distaccamento. Quasi 2000 interventi sono stati effettuati nel corso dell'anno, spaziando dagli incendi boschivi, in diminuzione grazie alla prevenzione dei proprietari terrieri, agli incidenti stradali e al soccorso di persone anziane in difficoltà. Un dato che testimonia l’impegno costante e la professionalità degli operatori. Vincenzo Malvaso, ex capo reparto e attuale membro del Consiglio di amministrazione del Direttivo provinciale dell'Associazione nazionale vigili del fuoco, ha descritto Santa Barbara come «un simbolo di protezione», che accompagna i Vigili in ogni intervento. Ha ricordato, inoltre, alcune delle sfide più dure affrontate durante la sua carriera: «Interventi su incidenti stradali o eventi catastrofici lasciano segni indelebili. Santa Barbara è la guida spirituale che ci sostiene in questi momenti difficili».

Le sfide del distaccamento di Corigliano-Rossano

Nonostante il grande impegno profuso, il distaccamento deve far fronte a significative carenze di risorse. Malvaso ha sottolineato la necessità di aumentare il numero di uomini e mezzi, tenendo conto della vasta estensione del territorio e dell'importanza strategica del porto di Corigliano, attualmente privo di una copertura operativa adeguata. «C'è bisogno di maggiore attenzione per garantire la sicurezza dell’area», ha ribadito Malvaso. La celebrazione di Santa Barbara non è stata solo un momento di riflessione spirituale, ma anche un invito a riconoscere l’importanza del servizio svolto dai Vigili del fuoco. La loro dedizione rappresenta un esempio di altruismo e professionalità, che merita il supporto e la gratitudine di tutta la comunità.