La manifestazione è stata organizzata dall'Ohana, associazione fondata in memoria di Giovanni Panettiere, scomparso nel 2021. I ricavi serviranno per sovvenzionare progetti solidali

Dopo la grande partecipazione dello scorso anno, la neo costituita associazione fondata in memoria di Giovanni Panettiere, torna con il torneo “Giovà Beach Volley”, a Corigliano-Rossano. L’Ohana - presieduta da Pasquale, fratello di Giovanni, con al suo fianco la sorella Maria Grazia e il fratello Matteo - riproporrà un evento fortemente significativo per la famiglia: l’unione di sport e divertimento con un fine sociale, entrambi punti fermi della vita di Giovanni, scomparso quasi due anni fa a soli quarant'anni, mentre rientrava in auto da Cosenza.

Questa seconda edizione prenderà il via venerdì 4 agosto presso il Palazzetto dello sport “Felice Calabrò” situato nell’area urbana di Rossano per concludersi domenica 6 con la premiazione delle squadre vincitrici oltre che della migliore giocatrice e del miglior giocatore.

Significativo anche il fine sociale alla base dell’iniziativa: come per la precedente edizione del memorial, gli eventuali ricavi della manifestazione sportiva serviranno per sovvenzionare progetti dai fini solidali incentrati su quelle che per Giovanni capisaldi della sua esistenza: l’accoglienza, l’uguaglianza e la diffusione della cultura.