Il prelato ha ringraziato pubblicamente l'ex sindaco di Cetraro per la collaborazione nella costruzione della chiesa parrocchiale esprimendo fiducia nella giustizia nella speranza che i tempi per chiarire la vicenda non siano lunghi

Il vescovo della Diocesi di San Marco Argentano-Scalea, Leonardo Bonanno, ha espresso vicinanza all’ex sindaco di Cetraro, Giuseppe Aieta. Il politico, che è stato anche consigliere regionale della Calabria, è accusato di corruzione elettorale nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Paola. Aieta è attualmente sottoposto al divieto di dimora in Calabria.

Ripercorrendo i 12 anni di servizio episcopale in occasione di un convegno diocesano tenutosi a Cetraro, nel Cosentino, il vescovo ha manifestato riconoscenza verso l'ex sindaco per la collaborazione nella costruzione della Chiesa parrocchiale di San Marco del Borgo della Marina di Cetraro.

Bonanno ha espresso solidarietà ad Aieta, ribadendo che in questi anni ha mostrato di lavorare per il bene della comunità di appartenenza e invitando ad avere fiducia nella giustizia, nella speranza che i tempi per chiarire questa vicenda non siano lunghi.