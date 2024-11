L'allarme era scattato immediatamente, ma a seguito di più approfondite ricerche l'uomo è stato trovato in una stanza dell'infermeria

COSENZA – E' stato ritrovato il detenuto del carcere di Cosenza di cui era stata segnalata l'evasione. Gli agenti della polizia penitenziaria, infatti, lo hanno trovato nascosto in una stanza dell'infermeria. In un primo momento era stata segnalata l'evasione alle forze dell'ordine, ma poi le ricerche più approfondite hanno permesso di accertare che l'uomo non era riuscito ad allontanarsi dal carcere dove sta scontando una pena a poco più di due anni per tentato omicidio.