Dal Castello Normanno-Svevo passando attraverso la cultura dei cibi, delle tradizioni e dell’ambiente. Appuntamento sabato, 8 aprile dalle 12.20, su Raiuno

Il programma di Raiuno “Linea Verde”, che da più di 50 anni racconta l'agricoltura italiana e le sue eccellenze, ha portato le sue telecamere a Cosenza e sabato 8 aprile, dalle 12.20, aprirà un'importante finestra sulla città dei Bruzi guidata dal sindaco Mario Occhiuto.

Alcune delle riprese effettuate dalle telecamere rai sono state girate all'interno del Castello Normanno Svevo. Marcello Masi che a “Linea Verde” si alterna alla conduzione con Chiara Giallonardo, proprio dal maniero federiciano racconterà la storia della poiana di Harris “Freccia”, di un gufo reale e di un barbagianni, uccelli addestrati dai falconieri ed utilizzati sia in agricoltura, a difesa della semina, che per garantire la sicurezza negli aeroporti, al fine di allontanare quegli uccelli che possono entrare nei reattori degli aerei.

Quello in programma a Cosenza sarà per “Linea Verde” un viaggio originale attraverso la cultura dei cibi, delle tradizioni e dell’ambiente. Chiara Giallonardo racconterà alcune delle tradizioni della città dei bruzi, dalla tavola fino alle botteghe artigiane. L'altro volto della trasmissione, Federica De Denaro, con la sua rubrica, introdurrà nella nuova cucina urbana.

“Linea Verde” sconfinerà, inoltre, appena fuori Cosenza per riprendere cosa accade in un allevamento di pony, dove è stato allestito un campo di equitazione per giovanissimi.