La rotatoria inaugurata a Cosenza, all’imbocco di Via degli Stadi è la prima opera visibile del più vasto complesso di interventi di riqualificazione urbana che sta interessando gli adiacenti quartieri di San Vito e Serra Spiga con un investimento di circa tre milioni di euro per la bitumazione della intera rete della viabilità stradale, ma anche di marciapiedi, sottoservizi, condotte fognarie e di spazi pubblici, per anni dismessi e abbandonati, da destinare adesso a villette e parchi giochi in una zona popolare ad alto rischio di degrado e microcriminalità, grazie ad un finanziamento ottenuto nell’ambito del Pnrr.

Il taglio del nastro

A tenere a battesimo l’infrastruttura il sindaco del capoluogo Franz Caruso, gli assessori all’urbanistica e ai lavori pubblici, Pina Incarnato e Damiano Covelli, il presidente della commissione consiliare urbanistica Francesco Turco. Con la benedizione del parroco della Chiesa di San Giuseppe, don Andrea Piccolo. La rotatoria è anche una opera di connessione dei rioni San Vito e Serra Spiga con il centro città e dovrebbe inoltre consentire un più agevole flusso per il traffico proveniente dai vicini comuni delle Serre, Mendicino e Cerisano, diretto verso Nord.

Progetto più ampio di riqualificazione

Gli altri lavori ancora in corso dovrebbero concludersi entro la prossima primavera: «È il segno e il simbolo della rinascita di un quartiere abbandonato da anni all'incuria e alla disattenzione – ha detto il sindaco - La rotatoria è solo un punto di partenza, questa inaugurazione è il momento simbolico di avvio del risanamento e della rigenerazione urbana di tutta questa zona. Diciamola tutta – ha aggiunto - Per settant’anni nessuno ha mai pensato a San Vito e a Serraspiga. Noi siamo i primi a metterci mano seriamente con una riqualificazione anche di tipo sociale. Voglio ricordare – ha concluso - che in quest'area, sta nascendo pure un nuovo asilo nido, servizio indispensabile e fondamentale per le famiglie di questo territorio». Il fondo stradale della rotatoria, che incrocia Via degli Stadi con l’uscita del sottopassaggio di collegamento con Piazza Europa e poi con Via Enrico De Nicola e Via Edoardo Galli, è lastricato con sampietrini impiegati come dissuasori di velocità. Il limite imposto è di 30 chilometri orari.