L'annuncio del sindaco nel corso della conferenza stampa di apertura dei BoCS Art con i primi artisti del 2017

Ventisei artisti sono arrivati a Cosenza ospiti delle strutture ecosostenibili in legno affacciate su Crati. I BoCS Art per tre settimane saranno la loro casa oltre che l'atelier in cui esprimeranno la propria creatività.





Mario Occhiuto ha dato loro il benvenuto insieme al curatore del progetto Alberto Dambruoso, coadiuvato da Annalisa Ferraro, e da Patrizia Pichierri, coordinatrice dell'associazione culturale Raku, che supporta gli artisti nel corso di questa esperienza.

«Siamo ormai prossimi all'apertura di un primo padiglione di arte contemporanea in un edificio alle porte del centro storico, all'interno del quale cominciare ad esporre le opere lasciateci dagli artisti che si sono succeduti nella residenza BoCS Art – annuncia il sindaco - in attesa del distretto culturale che dall'area ex Mancuso&Ferro si collegherà, con ovovia, al Castello normanno svevo».

Presenti all'incontro anche gli assessori Rosaria Succurro e Loredana Pastore. Il prossimo 10 luglio la prima staffetta, quando ci sarà l’avvicendamento con un nuovo gruppo di artisti per le successive tre settimane.

Salvatore Bruno