Il commovente contributo del deputato europeo che ha conosciuto e apprezzato le doti del giovane: «Era difficile non voler bene a Mario, non essere coinvolto nel suo modo di vivere la Politica»

Parole di cordoglio in merito alla prematura scomparsa di Mario Bafaro storico militante della sinistra cosentina e stretto collaboratore di Carlo Guccione, sono state espresse da Andrea Cozzolino, deputato europeo del Pd:

«All'improvviso arriva la notizia che ti toglie il respiro. E non hai la forza per guardare in faccia la crudeltà della vita. Mario Bafaro non doveva lasciarci cosi. Non doveva andarsene da questo mondo. Da questa terra del Sud, dalla sua amata Cosenza che costantemente lo ha visto impegnato con orgoglio e passione civile. Amava definirsi il compagno di strada, perché incontrava attimo dopo attimo i bisogni veri della comunità. Dal momento in cui l'ho conosciuto è stato naturale apprezzare la sua natura "vera". Era difficile non voler bene a Mario, non essere coinvolto nel suo modo di vivere la Politica. Con te Mario se ne va una preziosa risorsa di umanità, lealtà e dolcezza. Siamo tutti più soli, lo è Carlo, lo sono io. Andremo avanti spinti e animati dal tuo insegnamento. Il mio pensiero va a sua moglie Ilenia e alla piccola Mariasole. Mario resterà vivo nel loro e nel nostro ricordo».

